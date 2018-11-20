Okul Sporları Kayseri Kros İl Birinciliği Tamamlandı

Esentepe Koşu Parkurunda yapılan müsabakalarda sporcular birincilik için ter döktü. Kros İl Birinciliği yıldız erkekler-kızlar, genç (a) erkekler-kızlar, genç (b) erkekler-kızlar kategorilerinde yapıldı. Toplam 197 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara, müsabaka sonunda yapılan törenle ödülleri verildi. Ödül törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Okul Sporları İl Temsilcisi Hakan Gökdemir katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Eskici, müsabakalara katılan sporculara teşekkür ederken, dereceye giren sporcuları tebrik etti ve başarılar diledi.



