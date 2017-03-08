Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Okullar arası kros Türkiye birinciliği sona erdi

Malatya’da Olimpik Atletizm Kompleksi kros parkurunda yapılan Okullar arası Yıldızlar ve Gençler ( Kız – Erkek ) Kros Türkiye birinciliği yarışları sona erdi.

Okullar arası kros Türkiye birinciliği sona erdi

Gençler kategorisinden 28 il 76 takım 496 sporcu, Yıldızlar kategorisinden 23 İl 38 takım 249 sporcu toplamda ise 51 il 114 takım 745 sporcunun yarıştığı Okullar arası Yıldızlar ve Gençler ( Kız – Erkek ) Kros Türkiye Birinciliğinde mücadeleler son derece heyecanlı geçti.


Kayseri’yi temsilen katılan sporcularımız yıldız kızlarda Şehit Aziz Özkan Ortaokulu olarak birinci olurken, yıldız erkeklerde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 3. oldu.
Haber: Ufuk ÇAMDAL

 
 
 

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Anahtar Kelimeler:
OKULLAR ARASIKROSTÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.