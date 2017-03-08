Okullar arası kros Türkiye birinciliği sona erdi

Gençler kategorisinden 28 il 76 takım 496 sporcu, Yıldızlar kategorisinden 23 İl 38 takım 249 sporcu toplamda ise 51 il 114 takım 745 sporcunun yarıştığı Okullar arası Yıldızlar ve Gençler ( Kız – Erkek ) Kros Türkiye Birinciliğinde mücadeleler son derece heyecanlı geçti.
Kayseri’yi temsilen katılan sporcularımız yıldız kızlarda Şehit Aziz Özkan Ortaokulu olarak birinci olurken, yıldız erkeklerde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 3. oldu.
Haber: Ufuk ÇAMDAL
Gençler kategorisinden 28 il 76 takım 496 sporcu, Yıldızlar kategorisinden 23 İl 38 takım 249 sporcu toplamda ise 51 il 114 takım 745 sporcunun yarıştığı Okullar arası Yıldızlar ve Gençler ( Kız – Erkek ) Kros Türkiye Birinciliğinde mücadeleler son derece heyecanlı geçti.