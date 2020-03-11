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Okullararası Bisiklet Yarışları başladı

Kayseri'de Okullararası Bisiklet Yarışları, 14 okul ve 140 sporcunun katılımıyla başladı.

Okullararası Bisiklet Yarışları başladı
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yanında bulunan alanda başlayan Okullararası Bisiklet Yarışları 11 kategoride yapıldı. Yarışlarda il birinciliğini kazanan sporcular, Niğde'de yapılacak Türkiye Birinciliği için pedal çevirecek. Yarışlar hakkında bilgiler veren Bisiklet Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Lüzumlar; “2020 Okullararası Bisiklet Yarışı bugün yapmaktayız. Yaklaşık 14 okulumuz takım olarak katıldı. Ferdilerle beraber 140’a yakın sporcumuz var. Kayseri’deki il birinciliğini aldıktan sonra Türkiye Birinciliği için Niğde’de yapılacak olan yarışlara katılacaklar. Katılan bütün okullara ve öğrencilere teşekkür ediyorum" dedi.
Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ise kentte bisiklete olan ilginin her yıl artarak devam ettiğini kaydederek; “2019-2020 eğitim öğretim yılında planladığımız okul sporları faaliyetimizdeki bisiklet yarışlarımız bugün itibariyle başladı. 11 kategoride 140 sporcuyla inşallah kazasız, belasız yarışları tamamlayıp çocuklarımızı okullarına göndereceğiz hediyelerini verip. Bisiklet, ilimizde rağbet gören bir branş. Her yıl artarak devam ediyor, lisans alan sporcumuz her yıl artıyor. İnşallah daha iyiye doğru gideceğiz" ifadelerini kullandı. 

İHA

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Okullararası Bisiklet YarışlarıGençlik Ve Spor İl Müdürlüğü
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