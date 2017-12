Önce kitap sonra antrenman

Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Kitabımı okuyorum, sporumu yapıyorum" sloganıyla tüm Türkiye'de hayata geçirilen "Kitap Okuma Halkaları Projesi"ni gençlik merkezlerine gelen 34 ayrı grup ile sürdüren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, uygulamayı daha da genişleterek, bünyesinde faaliyet gösteren tüm sportif branşlara yaydı.

Bakanlığın belirlediği kitapları eğitmenleri eşliğinde yaklaşık 15-20 dakika okuyup ardından antrenmanlarını yapan sporcular, uygulamadan memnun kaldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Bakanlığın hayata geçirdiği proje ile öğrencilerin kitap okumaları ve tahlil yapmalarının sağlandığını ifade etti.

Şu anda 34 okuma grubundaki kitap okuma halkalarında gençlik merkezi üyesi yaklaşık 800 öğrencinin faaliyet gösterdiğini anlatan Eskici, "İlerleyen zamanda kitapları bitirdiklerinde bunun tekrar tahlillerini yapalım diye bir çalışma başlattık. Şu anda da branşlarımızın büyük bir çoğunluğunda bu başlamış durumda. Okuldan çıkan herkes antrenmana geldiğinde 15-20 dakika kitap okuyup, ardından antrenmanına geçiyor." diye konuştu.

Okuma alışkanlığını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Murat Eskici, şunları söyledi:

"Bu konu ile ilgili bir algı oluşturulması, gençlerin örnek insan, rol model olması hedefleniyor. Başarılı da gidiyor, topluma örnek olur diye ümit ediyoruz. İnşallah ilerleyen zamanda yapabilirsek hedeflerimiz arasında stadyumda seyircilere kitap okutmayı düşünüyoruz. Buna ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Okuyan, okuduğunu anlayan, anladığını uygulayan bir gençliğin yetişmesiyle ilgili her türlü çalışmayı yapacağız. Hem gençlere, hem sporculara bu anlamda destek olmaya devam edeceğiz."

"Fazla kitap okuyan bir toplum değiliz"

Tenis antrenörü İsa Taştan da merkeze gelen çocukların ailelerinin ekonomik düzeyinin düşük olduğunu, bunların okumaya çok ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Kitabın çocuklara hayatı öğrettiğine dikkati çeken Taştan, şöyle konuştu:

"Okunan kitaplar da genelde ahlak kurallarını, dinini öğreten, hayata bakış açısını geliştiren kişisel gelişimlerine yönelik kitaplar. Zaten çocuklar daha önce çok girmemişler bu olaylara. Şimdi davranışlarında, diksiyonlarında gözle görülür bir düzelme var. Çocuklar başlarda kitap okumaktan sıkıldılar. Fazla kitap okuyan bir toplum değiliz ama şimdi kurulu düzen gibi gelip okuyorlar, tenis oynayıp gidiyorlar."

Tenis eğitimi alan Sertaç Akbalık da antrenörü sayesinde okul branşı olarak başladığı bu spora 7 yıldır devam ettiğini söyledi.

Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuduğunu belirten Akbalık, "Kitap okumak, zihinsel açıdan gelişme sağlıyor. Bu, teniste çok lazım olan bir şey. Okumak, 'teniste rakibi nasıl zorlarız, nereye daha iyi atarız' gibi teknik konularda bize çok yardımcı oluyor. Antrenmanlarda ve maçlarda bunun etkisini çok iyi görüyoruz. Her gencin okumasını isterim." dedi.

Tekvandocu lise öğrencisi Kadriye Atik de 4 yıldır uğraştığı bu spora babasının teşvikiyle başladığını, sevdiği için devam ettiğini söyledi.

Atik, "Severek yaptığım için Kayseri şampiyonluğum var. Türkiye'de derece yapmak ve milli takıma gitmek istiyorum. Antrenman öncesi her gün hocalarımız eşliğinde 15 dakika kitaplarımızı okuyoruz. Böylece antrenmanlarda daha verimli ve daha başarılı olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

