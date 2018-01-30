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OSB şampiyon oldu

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletik Spor Genç Voleybol Takımı, Gençlik Hiz. Etk. Spor müsabakasını 3-0 kazanarak sezonu rakiplerine set vermeden şampiyon olarak tamamladı.

OSB şampiyon oldu
Alt yapı hamleleriyle spor kamuoyunun dikkatlerini üzerine çeken Kayseri OSB Teknik Koleji Atletik Spor'da 2018'in ilk şampiyonluğu grubunda oynadığı tüm maçları 3-0 kazanan genç kızlardan geldi.
Kulüp Başkanı Adil Özhan yaptığı açıklamada; "Antrenörlerimiz Seher Şahin ve Harun Şahin yönetiminde parkede fırtınalar estiren voleybol takımlarımız bu sezon 5 ayrı kategoride mücadele ediyor. İlk şampiyonluk 'Genç Sultanlardan' geldi. Diğer takımlarımız da gruplarında oldukça iddialı. Sezon başından beri fedakarca çalışan antrenörlerimizi ve bunun tabi neticesi olan şampiyonluğu rakiplerine set vermeden elde eden kızlarımı kutluyorum. Türk sporuna hizmet etmekten başka arzumuz yok, bu arzumuzu şampiyonlukla süslediğimiz için de mutluyum" ifadelerini kullandı.
Play-OFF’a galibiyetle başladı
Diğer yandan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletik Spor,U-14 futbol Ligi’nde Play-OFF  maçında karşılaştığı Şekerspor’u 1-0 mağlup etti.
Serkan Karakuş yönetiminde grup aşamasında tüm maçlarını kazanarak Play OFF’a adını yazdıran Kayseri OSB Teknik Atletik Spor, Şekerspor engelini Yusuf Aydoslu'nun ayağından bulduğu tek golle geçti.
İHA
 
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