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Osman Çakmak’ın ismi stada verilecek

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Yerköyspor Stadı’nın ismini “Osman Çakmak Stadı” olarak belirledi.

Osman Çakmak’ın ismi stada verilecek
Son zamanlarda alt yapıya verdiğin önemle dikkat çeken Yerköyspor yeniden stadına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Yerköyspor yeni sezonda maçlarını kendi stadında oynayacak.

Güneydoğu gazisi olan Ampute Milli takımının efsane kaptanı ve şu anda Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak ismi Kayseri’de yaşayacak. Yerköyspor Kulübü aldığı karar ile Stadı’n ismini Osman Çakmak Stadyumu olarak anılacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Yerköyspor Kulüp Başkanı Hacı Yusuf Şahin, “ Türk milleti olarak bu vatan için can veren şehitlerimize bu uğurdan mücadele edip gazi olanlarımıza ben bu vatana her ne şekilde olursa olsun hizmet edene gönülden bağımız vardır. Millet olarak terör belasından çok çektik, orada nice fidanları kaybettik. Kaybettiğimiz fidanların ismini gönlümüze yazdığımız gibi stadımızın üzerine de yatacağız. Güneydoğu’da mayına basarak hayatının baharında bir bacağını bu vatan için bırakan Ampute Milli Takım Teknik Direktörümüz Osman Çakmak’ın ismi Yerköyspor stadımızda yaşayacak” dedi. 

İHA

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YerköysporOsman Çakmak Stadı
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