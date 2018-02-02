Osmanlıspor mesaisi sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akhisarspor’a 1-0 mağlup olan Kayserispor yeniden lige yöneldi.



20. haftada Pazar günü saat 13:30'da Osmanlıspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar yaptığı antrenman ile hazırlıklarını sürdürüyor.



Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman takım halinde ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra istasyon ve pas çalışmalarının ardından yapılan çift kale maçla antrenman noktalandı.



Temsilcimiz hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.



Haber: M. Furkan Şahin



