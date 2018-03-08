“Özel” başarı

Antalya’da düzenlenen Özel Sporcular Bölge Yüzme Şampiyonasında Murat Emre Yıldız iki Altın, bir Gümüş madalya alırken, Zekiye Bölükbaşı Bir Altın, 4 Gümüş, Fatma Köse ise iki Gümüş, iki Bronz madalya alarak yarışmayı tamamladı.

Yüzme Şampiyonasından büyük başarı ile dönen sporculardan Murat Emre Yıldız, Zekiye Bölükbaşı ve Fatma Köse İl Müdürü Eskici’yi makamında ziyaret ederek sevinçlerini Eskici ile paylaştılar.

Başarılı sporcuları kabul eden Eskici ziyaretten oldukça memnun kaldığını belirterek hiçbir başarının tesadüf olmadığı söyledi. Özel sporcularla bir süre sohbet eden Eskici, sporcuları gösterdikleri gayret ve başarılardan dolayı tebrik etti.

Haber: Tunahan Kaya

