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Özel çocuklarımız Türkiye şampiyonu

Kayseri Özel Çocuklar Spor Kulübü Voleybolda Türkiye şampiyonu oldu.

Özel çocuklarımız Türkiye şampiyonu
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Türkiye’nin farklı illerinden 7 Spor Kulübünün katılım gösterdiği müsabakalarda adını finale yazdıran Kayseri Özel Çocuklar Spor Kulübü- Bursa İnegöl Umut Yolu Spor Kulübü ile karşılaştı. Nefes kesen final müsabakasında uzatma setini 15-10 kazanan Kayseri Özel Çocuklar Spor Kulübü Türkiye Şampiyonluğuna uzandı.
Turnuvanın diğer müsabakalarında ise Karaman Ermenek Rehabilitasyon Spor Kulübü 3. olurken Kahramanmaraş Kahramankent Özel Sporcular Kulübü Türkiye 4.sü oldu.
Haber: Ufuk ÇAMDAL
 
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