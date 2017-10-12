Özel çocuklarımız Türkiye şampiyonu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Türkiye’nin farklı illerinden 7 Spor Kulübünün katılım gösterdiği müsabakalarda adını finale yazdıran Kayseri Özel Çocuklar Spor Kulübü- Bursa İnegöl Umut Yolu Spor Kulübü ile karşılaştı. Nefes kesen final müsabakasında uzatma setini 15-10 kazanan Kayseri Özel Çocuklar Spor Kulübü Türkiye Şampiyonluğuna uzandı.
Turnuvanın diğer müsabakalarında ise Karaman Ermenek Rehabilitasyon Spor Kulübü 3. olurken Kahramanmaraş Kahramankent Özel Sporcular Kulübü Türkiye 4.sü oldu.
Haber: Ufuk ÇAMDAL
Türkiye’nin farklı illerinden 7 Spor Kulübünün katılım gösterdiği müsabakalarda adını finale yazdıran Kayseri Özel Çocuklar Spor Kulübü- Bursa İnegöl Umut Yolu Spor Kulübü ile karşılaştı. Nefes kesen final müsabakasında uzatma setini 15-10 kazanan Kayseri Özel Çocuklar Spor Kulübü Türkiye Şampiyonluğuna uzandı.
Turnuvanın diğer müsabakalarında ise Karaman Ermenek Rehabilitasyon Spor Kulübü 3. olurken Kahramanmaraş Kahramankent Özel Sporcular Kulübü Türkiye 4.sü oldu.
Haber: Ufuk ÇAMDAL