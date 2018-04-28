Özel Kayseri Bilim Doruk Temel Lisesi Türkiye 3.sü

2017 – 2018 Sezonu Okullar Arası Futbol Genç Kızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları Elazığ’da düzenlendi. Müsabakalara ilimizi temsilen katılan büyük bir başarı göstererek Türkiye üçüncüsü oldu.

Final müsabakalarını kıl payı kaçıran temsilcimiz; üçüncülük dördüncülük maçında Kahramanmaraş Spor Lisesini 2-0 yendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Türkiye Birinciliği müsabakalarında büyük bir başarı göstererek 3.lük ile dönen Özel Kayseri Bilim Doruk Temel Lisesi Genç Kızlar Futbol takımını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Haber: Ramazan Karakuş

