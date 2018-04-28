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Özel Kayseri Bilim Doruk Temel Lisesi Türkiye 3.sü

Özel Kayseri Bilim Doruk Temel Lisesi Genç Kızlar Futbol takımı Türkiye üçüncüsü oldu.

Özel Kayseri Bilim Doruk Temel Lisesi Türkiye 3.sü
2017 – 2018 Sezonu Okullar Arası Futbol Genç Kızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları Elazığ’da düzenlendi. Müsabakalara ilimizi temsilen katılan büyük bir başarı göstererek Türkiye üçüncüsü oldu.
Final müsabakalarını kıl payı kaçıran temsilcimiz; üçüncülük dördüncülük maçında Kahramanmaraş Spor Lisesini 2-0 yendi.
 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Türkiye Birinciliği müsabakalarında büyük bir başarı göstererek 3.lük ile dönen Özel Kayseri Bilim Doruk Temel Lisesi Genç Kızlar Futbol takımını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Haber: Ramazan Karakuş
 
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