Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Özel sporculardan özel çağrı

Türkiye Down Sendromlular Futsal Milli Takım oyuncuları özel bir çağrı yaptı.

Özel sporculardan özel çağrı

Mart ayında Antalya'da gerçekleştirilecek olan Down Sendromlu futbolcular Futsal Dünya Şampiyonası'na hazırlanan ancak Covid-19 salgınından ötürü bu önemli organizasyona katılayan Türkiye Down Sendromlular Futsal Milli takımı teknik direktör ve sporcuları, özel bir çağrı yaptı.



Down Sendromlular Futsal Milli takım sporcuları Volkan Yavuzasan, Hüseyin Dinç, Caner Ekin, Birkan Dikici, Tahra Kavis, Anıl Koçak, Oğulcan Öztürk ve Resul Orakçı evlerinde antrenörleri Uğur Arı'nın direktifleri doğrultusunda çalışma yaparken korona virüs salgınından ötürü de mesaj yayınladılar.



Özel sporcular, sağlığın her şeyden önemli olduğunu ifade ederek kişisel izolasyona dikkat çekerek "Evde Kal Türkiye" dediler.



Down Sendromlular Futsal Milli takım antrenörlerinden Uğur Arı da, "Devlet büyüklerimizin telkinleri ile evde kalmaya devam ediyoruz. Özel sporcular ailesi olarak, bu virüsün üstesinden geldikten sonra uluslararası turnuvalarda başarılar alıp ülkemizi gururlandırmak amacıyla evde kal Türkiye" mesajı verdi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberSporTürkiye Down Sendromlular Futsal Milli Takımı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.