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Özge Yılmaz Çekya’ya gidiyor

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından 12 – 13 Şubat 2018 tarihleri arasında Çekya’nın Hodonin şehrinde düzenlenecek olan Gençlik Olimpiyatlarına katılacak olan Özge Yılmaz hazırlıklarını tamamladı.

Özge Yılmaz Çekya’ya gidiyor
Masa Tenisi Milli Takım sporcusu Özge Yılmaz ve Milli Takım Antrenörü Halil Adak Olimpiyat hazırlıklarını tamamladılar.
Gençlik Olimpiyatlarının ikinci ayağı olan müsabakada ülkemizi temsil edecek olan milli sporcu Özge Yılmaz, “Milli formayla Türkiye’yi temsil edeceği için heyecanlı ve gururlu olduğunu belirtti.”
Milli Takım Antrenörü Halil Adak, “Bizden desteklerini esirgemeyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’ye ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.”
Ayrıca, Özge Yılmaz Gençlik Olimpiyatlarının ardından 14 Şubat 2018 tarihinde yapılacak olan Çek Open Gençler Açık Turnuvasına katılacak.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, milli sporcu Özge Yılmaz ve Antrenörü Halil Adak’a başarılar diledi ve Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını belirtti.
Haber: Ufuk Çamdal
 
 
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