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Özge Yılmaz ITTF Rough Diamonds eğitim kampında

Milli sporcumuz Özge Yılmaz, ITTF (Uluslar Arası Masa Tenisi Federasyonu) tarafından her kıtadan seçilmiş 15 yaş altı sporcuların çağrıldığı 2017 ITTF Rough Diamonds Eğitim Kampına davet edildi.

Özge Yılmaz ITTF Rough Diamonds eğitim kampında
Top 10 Avrupa ikincisi Milli sporcumuz Özge Yılmaz, Eylül ayında 1’incisi  yapılan kampa da davet edilmiş ancak kulübünün ETTU Kupası maçlarından dolayı katılamamıştı.
Rough Diamonds Eğitim Kampının amacı, 15 yaş altı kategorisinde performans sporcusu olmaya aday olan genç yetenekli oyunculara, yeteneklerini ve becerilerini uluslararası arenada sergilemelerini sağlayacak güçlü bir bireysel yaklaşım ve motivasyon faktörü ile kaliteli koçluk ve kaliteli eğitim sunmak.
Özge Yılmaz da Avrupa Gençler Şampiyonası ve Top 10 Turnuvasındaki başarılı performansı ile ITTF'in en prestijli kampına Avrupa Kıtasını temsilen davet edildi.
ITTF tarafından düzenlenen Eğitim Kampına Özge Yılmaz ile birlikte; Lee Ka Yee (Hong Kong), Elizabet Abraamian (Rusya), Elena Zaharia (Romanya), Chien Tung-Chuan (Tayvan), Diya Parag Chitale (Hindistan), Sophia Klee (Almanya) Karen Lyne (Malezya), Fadwa Garci (Tunus), Zhou Jiayi (Yeni Zelanda), Jamila Laurenti (İtalya) ve Prithika Pavade (Fransa) davet edildi.
 
Haber: Ufuk ÇAMDAL  
 
 
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