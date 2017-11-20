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ÖZHASEKi’NiN KORUMALARI iLE GÜVENLiK GÖREVLiLERi ARASINDA TARTIŞMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlerbirliği ile Kayserispor arasında oynanan maç sonrası galip gelen Kayserispor soyunma odasına girerek takımı tebrik etti. Bakan Özhaseki’nin koruma polislerinin de soyunma odasına girmek istemesi üzerine, özel güvenlik görevlileri ile korumalar arasında tartışma yaşandı.

ÖZHASEKi’NiN KORUMALARI iLE GÜVENLiK GÖREVLiLERi ARASINDA TARTIŞMA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanı Taner Yıldız ile bugün Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan Gençlerbirliği-Kayserispor maçını izledi. Mücadeleden galip ayrılan Kayserispor’u tebrik etmek isteyen Bakan Özhaseki, Kayserispor soyunma odasına girdi. Maçta görevli güvenlik görevlileri, akreditasyonsuz soyunma odasına girilemeyeceğini söyledi. Bakan Özhaseki’nin ricası üzerine girişe izin verilirken, Bakan Özhaseki’nin korumaları ve özel kalem müdürü de içeri girmek istedi. Buna izin vermeyen özel güvenlik görevlileri ile korumalar arasında tartışma çıktı. Özel güvenlik görevlileri, kapıyı kapatarak içeriye kimseyi almadı. 



Bakan Özhaseki açıklama yaptı 
Soyunma odası dönüşünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, “Ben girebileceğimi sanıyordum. Orada izledim ben, karşılıklı olarak birbirlerine hakaret var. Keşke yapmasalardı. Böyle şeyler yakışmıyor. Golden sonra ayağa kalkanlara 'oturun, ayıptır' dedik. Ben içeriye giremeyeceğimi bilmiyordum, bilseydim girmezdim. Sadece şuradan sessizce hocayı tebrik etmek istedim. Gerçekten yasak olduğunu bilmiyordum, özür dilerim” dedi. 
Kaynak: İHA
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