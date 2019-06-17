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Özvatan'da şampiyona sona erdi

Özvatan Kaymakamlığı ve Özvatan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özvatan Kaymakamlığı Okçuluk Şampiyonası sona erdi.

Özvatan'da şampiyona sona erdi

12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında Özvatan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde yapılan müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.
Kamu kurumlarından ve vatandaşlardan toplamda 95 sporcunun mücadele ettiği Okçuluk Şampiyonasında dereceye giren sporculara müsabakalar sonunda tören düzenlendi.



Törene Özvatan Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, Belediye Başkanına vekaleten Meclis Üyesi Mehmet Çınar, Kurum Amirleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
Törende ayrıca Ramazan Ayı içerisinde düzenlenen Kurumlar Arası Dart Turnuvasında dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.



Özvatan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özbaldöktü, Kaymakam Menderes Topçuoğlu’na ve Meclis Üyesi Mehmet Çınar’a turnuva anısına Kayı Börkü hediye etti.
 

İHA

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