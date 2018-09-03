Özvatan Gençlik ilk hazırlık maçını farklı kazandı

Özvatan İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tamamen yenilenmiş kadrosu ile çıkan Özvatan Gençlikspor, baştan sona üstün oynadığı maçı Muhammed (2) ve Ömer Bozkuş'un (2) golleri ile Birinci Amatör Küme ekibi Trand Gayrımenkulspor'u 4-0 yendi. Karşılaşmayı Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir yakından takip etti. İlçelerine hazırlık maçı oynamak içing elen rakip takım yönetici ve oyuncuları karşılayan ve yakından ilgilenen Demir, ilçenin sosyal aktivelerinden biri olarak futbol kulüplerine sahip çıktıklarını, her geçen yıl daha iyi işlere imza atılmasının kendisini sevindirdiğini söyledi. Karşılaşma sonrasında, her iki takım oyuncu ve yönetimine Özvatan Meydanı'nda bulunan Şelale Parkt'ta yemek veren Halit Demir, futbolun birleştirici noktasının kendileri açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.

