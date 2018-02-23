“Paşa Paşa” yeneriz

Kayserispor, Avrupa’ya gitmenin en kestirme yolu olan Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendikten sonra tüm ağırlığını lige koyarak sezonu ilk 5 içeresinde tamamlamak için amansız bir mücadelede veriyor.

Sezon sonunda Avrupa Kupaları’na katılabilmeyi hedefleyen temsilcimiz son iki haftada yaşadığı kayıplara rağmen 5. sıradaki yerini korumayı başardı.

Geriye kalan haftaları en az hasarla atlatmak isteyen sarı-kırmızılılar yarın evinde oynayacağı Kasımpaşa maçını mutlak suretle kazanmak istiyor.

Kadir Has Stadı’nda yarın saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Kayserispor bu maç öncesinde 35 puanla 5., Kasımpaşa ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Haber: Ramazan Karakuş





