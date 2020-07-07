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"Pes etmemeyi bütün Türkiye’ye göstereceğiz"

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş galibiyeti sonrasında stadyum çıkışında yaptığı açıklamasında, "Pes etmemeyi bütün Türkiye’ye göstereceğiz" dedi.

"Pes etmemeyi bütün Türkiye’ye göstereceğiz"

HES Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, 3-1'lik Beşiktaş galibiyeti sonrasında stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamasında, "Bize inanın. En iyi futbol oynayan takımlardan biriyiz. Mensah yoktu ama oyuncularımızın her biri inançlı. 4 haftada herkesten destek bekliyorum. Bütün takımların taraftarları mesaj atıyor. Biz pes etmemeyi bütün Türkiye’ye göstereceğiz. Bütün oyuncularımı bütün takımı hocamı ve teknik kadroyu, benimle birlikte savaşan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
 

İHA

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