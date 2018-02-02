PFDK'dan Sumudica'ya 1 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.02.2018 tarih ve 47 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar şöyle:

"Kayserispor Kulübü teknik sorumlusu Mariusi Ninel Şumudica'nın, 31.01.2018 tarihinde oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

İHA