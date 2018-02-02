PFDK'dan Sumudica'ya 1 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.02.2018 tarih ve 47 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar şöyle:
"Kayserispor Kulübü teknik sorumlusu Mariusi Ninel Şumudica'nın, 31.01.2018 tarihinde oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
"Kayserispor Kulübü teknik sorumlusu Mariusi Ninel Şumudica'nın, 31.01.2018 tarihinde oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
İHA