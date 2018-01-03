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PFDK’dan Kayserispor tercümanına ceza

Kayserispor tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş, PFDK tarafından 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile bir miktar para cezasına çarptırıldı.

PFDK’dan Kayserispor tercümanına ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.01.2018 tarih ve 41 sayılı toplantısında almış olduğu kararda; “Kayserispor Kulübü Tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'un, 27.12.2017 tarihinde oynanan Kayserispor - Antalyaspor A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.
(tff.org.tr)
 
 
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