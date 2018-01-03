PFDK’dan Kayserispor tercümanına ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.01.2018 tarih ve 41 sayılı toplantısında almış olduğu kararda; “Kayserispor Kulübü Tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'un, 27.12.2017 tarihinde oynanan Kayserispor - Antalyaspor A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

(tff.org.tr)



