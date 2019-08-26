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Plajı olmayan şehrin sporcuları Türkiye şampiyonu oldu

U-18 Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonasında 22-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbul-Şile’de yapıldı. Bu şampiyonaya plajı olmayan Kayseri’den katılan iki sporcu U-18 Türkiye Şampiyonu oldu.

Plajı olmayan şehrin sporcuları Türkiye şampiyonu oldu

U-18 Plaj voleybolu Türkiye Şampiyonasında Kayseri’den Erdoğan Berke Erci ve Ali Fırat ikilisi şampiyon oldu Türkiye Voleybol federasyonu tarafından düzenlenen U18 plaj voleybolu Türkiye Şampiyonası 22-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Şilede düzenlendi. Final maçında Batuhan/Necmi ikilisini 2-0 yenen Erdoğan Berke Erci ve Ali Fırat ikilisi U-18 Plaj voleybolu Türkiye Şampiyonu oldu.
Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, “Kayseri adına şampiyonaya katılan Erdoğan Berke Erci ve Ali Fırat ikilisini ve hocaları Şahin Kabul hocayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İHA

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