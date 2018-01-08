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POTADA İL BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017 – 2018 sezonu Okullar Arası Genç (A) Basketbol İl Birinciliği tamamlandı.

POTADA İL BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU
İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalara genç erkeklerde 23 takımdan 276 sporcu, genç kızlarda ise 3 takımdan 30 sporcu katıldı.
Toplamda 306 sporcunun katıldığı oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda erkeklerde ve kızlarda TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi Şampiyon oldu.
Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda şampiyon olan takımlara kupa ve madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Malkoçoğlu tarafından düzenlenen tören ile verildi.
Turnuvada diğer sıralamalar aşağıdaki gibi gerçekleşti.
Genç (A) Erkekler;
1 - TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi
2 - Özel İstem Koleji Anadolu Lisesi
3 - Özel Hisarcıklıoğlu Fen Lisesi
4 - Özel Kayseri Final Anadolu Lisesi
Genç (A) Kızlar;
1 - TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi
2 - Sami Yangın Anadolu Lisesi
3 - Kocasinan 75.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Haber: M. Furkan Şahin
 
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