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Potanın Yıldızları Belli Oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldız Erkekler Basketbol İl Birinciliği tamamlandı.

Potanın Yıldızları Belli Oldu

17 Aralık 2018 - 14 Ocak 2019 tarihleri arasında Atatürk Spor salonunda düzenlenen müsabakalara 11 takımdan toplamda 132 sporcu katıldı.
Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda geçen senenin Türkiye Üçüncüsü olan Özel İstem Koleji İl Birincisi olurken Özel Tekten Ortaokulu ikinci, Ted Kayseri Koleji Vakfı Özel Ortaokulu üçüncü oldu.
Turnuva sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verilirken birinci ve ikinci olan takımlarımız ilimizi Yıldız Erkekler Grup Müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı.
 

İHA

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