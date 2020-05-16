"Pozitif çıkabilir, onları ayıracağız, diğerleriyle devam edeceğiz" Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, sağlık çerçevesinde liglerin ne yapıp, ne edip tamamlamak istediklerini belirterek, maçların oynanmama ihtimalini düşünmediklerini söyledi. Özdemir, her şey iyiye gittiği takdirde maçların temmuzda seyircili de oynanabileceğini ifade etti. Başkan Özdemir ayrıca, maçlar devam ederken pozitif vakaların çıkması durumunda diğerlerine test yaparak devam edeceklerini açıkladı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:23