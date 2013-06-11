Prosinecki, Beşiktaş ve bir büyük bomba!

Beşiktaş'ta yaklaşan başkanlık seçimlerinden dolayı takımın başına gelecek olan teknik adam henüz açıklanmadı ama Hırvat basınından bugün çok iddialı bir açıklama geldi. Hırvatistan medyası, bu sezon Kayserispor'da başarılı bir performans gösteren Robert Prosinecki'nin Beşiktaş ile anlaşma sağladığını fakat resmi olarak henüz açıklanmadığını belirtti.

Robert Prosinecki'nin Beşiktaş yönetiminin diğer iki adayı olan Marcel Bielsa ve Rudi Garcia'yı geride bıraktığı, siyah beyazlı kulüp temsilcilerinin Belgrad'a gelerek Prosinecki'yle tüm şartları konuştukları ve karşılıklı olatrak anlaştıkları kaydedildi. Haberde ayrıca Beşiktaş'ın 2008/09 sezonundan itibaren Galatasarayve Fenerbahe'nin gerisinde kalıp şampiyon olamadığı ve bu sebeple Prosinecki'yi oldukça ateşli bir ortam beklediği vurgulandı.

NIKO KRANJCAR İDDİASI DA VAR

Zaman zaman takımlarımızın transfer listesine giren ve bu sezonun başında 7 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham'dan Dynamo Kyiv'e transfer olan Hırvat oyuncu Niko Kranjcar'ın Prosinecki'nin takımında görmek istediği bir numaralı aday olduğu öğrenildi. 2015/16 sezonuna kadar Ukrayna ekibiyle sözleşmesi bulunan Kranjcar'ın da Prosinecki'yle birlikte Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği de belirtildi.

Niko Kranjcar, bu sezon Dynamo Kyiv formasıyla 21 karşılaşmada görev yaptı ve 4 kez gol sevinci yaşadı. Hırvatistan Milli takımında forma giyen Kranjcar, Portekiz'e karşı oynanan ve Portekiz'in 1-0 kazandığı karşılaşmada yedek bekleyen isimler arasındaydı.