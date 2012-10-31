Prosinecki ve öğrencileri Karabükspor'a bileniyor
Kayserispor, 3 Kasım Cumartesi günü sahasında konuk edeceği Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
31 Ekim 2012 Çarşamba 11:36
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