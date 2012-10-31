Prosinecki ve öğrencileri Karabükspor'a bileniyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Kardemir Karabükspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-kırmızılılar, 3 Kasım Cumartesi günü sahasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, Kadir Has Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.



Teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki bir bölümü basına açık antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve koşunun ardından yarı alanda top çalışmasıyla sürdü.



Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mouche dışında tüm futbolcular antrenmana katıldı.



Kulüp başkanı Recep Mamur ve genel menajer Süleyman Hurma da antrenmanı izledi.