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Prosinecki: "Yeni gelen oyuncularla ligde kalmak için savaşacağız"

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Yeni gelen oyuncularla ligde kalmak için savaşacağız" dedi.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Oyun anlamında bir şeylerin değiştiğini gördüm. Savaşan, koşan iyi bir takım vardı. Maçı iyi bitirdik. Fenerbahçe'den gol yememek güzel. Daha iyi gideceğiz. Önümüzde Alanya maçı var. Oradan puan almamız lazım. Yeni gelen oyuncularla ligde kalmak için savaşacağız. Antalya kampı bizim için iyi geçti. Takımın son 4 maçını izlediğimde davranışta sıkıntı olduğunu gördüm. Aslında iyi bir takımız. Beraber koşan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün gol yemememiz çok önemliydi. Kanat oyuncularımız ve genç oyuncularımız iyi oyun çıkardı" ifadelerini kullandı.
 

İHA

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