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Raketler Analig il seçmeleri için sallandı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton İl Seçmeleri tamamlandı.

Raketler Analig il seçmeleri için sallandı
Danişment Spor Salonunda yapılan müsabakalarda sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi seçmeleri için kıyasıya mücadele etti.  30 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya toplamda 62 sporcu katıldı.
Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda erkeklerde 1’inci Hüseyin Can Arslan, 2’inci Cesur Maraşlı, 3’üncü Onurcan Yılmaz ve 4’üncü Anıl Budaklı, Kızlarda ise 1’inci Gamze Nur Atmaca, 2’inci Nurçin Kızılkaya, 3’üncü Sedanur Aslantaş ve 4’üncü Saniye Demir oldu.
Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.
Seçmelerde dereceye giren sporcular 9 – 11 Ocak 2018 tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenecek olan Grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek.
Haber: Ufuk Çamdal
 
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