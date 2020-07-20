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Robert Prosinecki: Başakşehir şampiyonluğu hak etti

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Medipol Başakşehir’in şampiyonluğu hak ettiğini söyledi.

Robert Prosinecki: Başakşehir şampiyonluğu hak etti

Süper Lig’in 33. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Başakşehir’i tebrik ediyorum. Ligin en iyi oynayan takımı. Şampiyonluğu hak ettiler. Oyuncularımı da kutluyorum. Gerçekten ligin ikinci yarısında kötü bir durumda olan bir takımı buralara kadar getirdiler. Henüz bir şey bitmiş değil. Ufak da olsa bir şansımız var. Bu duruma geldiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim için çok çaba sarf eden başkanımız adına da üzülüyorum. Ligin ikinci yarısında oyuncularımızla beraber inanılmaz bir diriliş ruhu gösterdik. Ligde kalmak adına önemli maçlar kazandık. Önümüzde 1 maç daha var. Her şey bitmiş değil. O maçı kazanıp, diğer rakiplerimizin sonuçlarına bakacağız. Gerçekten ligde kalmayı hak eden oyuncu grubum var. Yürekleri ile mücadele ediyorlar" diye konuştu.
 

İHA

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