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Rus sporcu dopingli çıktı bronz madalya bizim oldu

Geçtiğimiz yıl Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen son Dünya Şampiyonasında Greko-Romen stil 75 kg’da mücadele eden Rus sporcu Aleksadr Chekhırkın’de doping tespit edildi.  Bu sonuçla daha önce 5. olan Kayseri Şekersporlu Fatih Cengiz şampiyonayı 3. olarak tamamlamış oldu. Madalya sayısı artan Türkiye milli takımı da  36 puanla dünya 2.’liğine yükseldi.  

Rus sporcu dopingli çıktı bronz madalya bizim oldu

Doping skandalı sonrasında Rusya 3, İran 4, Türkiye 4 madalya ile şampiyonayı tamamlamış oldu. Ancak Rusya ve İran altın madalya alamazken Türkiye 2 altın madalyanın sahibi olmuştu. Eğer puanlama yeni sisteme göre yapılmış olsa Türkiye takım sıralamasında ilk sırada yer alacaktı. UWW geçtiğimiz aylarda Greko-Romen milli takımımızı 2017 yılının en başarılı takımı olarak seçmişti.
 
Skandal karar
Diğer yandan dopingli çıkan Rus sporcuya skandal bir kararla sadece 4 ay men cezası verilmesi tepkiyle karşılandı.
 
Kurum Haberi
 

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Kayseri Şekerspor
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