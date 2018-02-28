Rus sporcu dopingli çıktı bronz madalya bizim oldu

Doping skandalı sonrasında Rusya 3, İran 4, Türkiye 4 madalya ile şampiyonayı tamamlamış oldu. Ancak Rusya ve İran altın madalya alamazken Türkiye 2 altın madalyanın sahibi olmuştu. Eğer puanlama yeni sisteme göre yapılmış olsa Türkiye takım sıralamasında ilk sırada yer alacaktı. UWW geçtiğimiz aylarda Greko-Romen milli takımımızı 2017 yılının en başarılı takımı olarak seçmişti.



Skandal karar

Diğer yandan dopingli çıkan Rus sporcuya skandal bir kararla sadece 4 ay men cezası verilmesi tepkiyle karşılandı.



Kurum Haberi

