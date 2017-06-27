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Sabri Kayserispor’a sıcak bakıyor

Kayserispor'un transfer teklifinde bulunduğu Sabri Sarıoğlu'nun menajeri Kayseri'ye gelerek sarı kırmızılı yöneticilerle görüştü. Sabri'nin Kayserispor'un yaptığı öneriye bayram sonrası karar vereceği öğrenildi.

Sabri Kayserispor’a sıcak bakıyor

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, İstanbul’da Sabri ile yapılan görüşmenin ardından, bu oyuncunun menajerinin dün Kayseri’ye gelerek Karpuzatan’daki kulüp binasında transfer komitesi üyeleriyle görüşme yaparak, kendi şartlarını sunduklarını söyledi.

Başkan Bedir, “Yönetim olarak biz, oyuncunun menajeri de kendi tekliflerini sundu. Ortak bir  noktada buluştuk. Bayram sonrası, Sabri Sarıoğlu, teklifimizi kabul edip etmediğini bildirecek” dedi.

Sabri'nin Kayseri'ye sıcak baktığı ifade edilirken ailesinden ise onay çıkmadı. Sabri'nin birkaç güne kadar kesin kararını Kayserispor Yönetimi'ne bildirmesi bekleniyor.

Öte yandan, Kayserisporlu futbolcular ve teknik kadro 28 Haziran’da Kayseri’de Karpuzatan Tesisleri’nde bir araya gelerek, yeni sezonun ilk kampına girecek. Sarı kırmızılı futbolcular, Kayseri’deki çalışmaların ardından 5 Temmuz’da Erzurum’a giderek burada ikinci kamp dönemi ile 15 Temmuz Şehitler Turnuvasında yer alacak.
Sözcü-Sporx

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