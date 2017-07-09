Sabri Real Betis'e mi gidiyor?

Bonservisi elinde bulunan Sabri Sarıoğlu için menajer vasıtasıyla teklif sunan Real Betis, yıldız futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.







Star'ın haberine göre; Real Betis yöneticileri Sabri'nin menajeriyle görüşme gerçekleştirerek yıldız futbolcunun son durumu hakkında bilgi aldı. Görüşmenin olumlu geçmesi ve tarafların ücret konusunda anlaşmasının ardından transfer için prensipte anlaşıldı.

spor.internethaber.com

