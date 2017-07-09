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Sabri Real Betis'e mi gidiyor?

Galatasaray'la yollarını ayıran Sabri Sarıoğlu'na İspanya'dan flaş teklif. Sarı kırmızılı ekibin sözleşmesini yenilemeyerek yollarını ayırdığı Sabri Sarıoğlu'na La Liga ekiplerinden Real Betis, tecrübeli futbolcuyla temasa geçti.

Sabri Real Betis'e mi gidiyor?

Bonservisi elinde bulunan Sabri Sarıoğlu için menajer vasıtasıyla teklif sunan Real Betis, yıldız futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.



Star'ın haberine göre; Real Betis yöneticileri Sabri'nin menajeriyle görüşme gerçekleştirerek yıldız futbolcunun son durumu hakkında bilgi aldı. Görüşmenin olumlu geçmesi ve tarafların ücret konusunda anlaşmasının ardından transfer için prensipte anlaşıldı.
spor.internethaber.com
 

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