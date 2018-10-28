Sağlam: “Bu Galibiyet Bize İlaç Gibi Geldi”

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, evinde karşılaştığı DG Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Bazen sonuca bakmadığınız maçlar oynarsınız. Bu gün de öyle bir maç oynadık. Kazandığımız için mutluyum. Bu gün alınacak olan maçın bize büyük bir fayda sağlayacağını, baskı ve öz güven eksikliğini ortadan kaldıracağını söyledim. Bu gün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Takımlarına sahiplendiler. Alınan üç puan için onlar adına, yönetimimiz adına sevinçliyim. Oyuncularım adına çok mutluyum. Onlar ellerinden geleni yaptılar kazanmak için. Bize birçok açıdan katkı sağlayacak bir maç kazandık. Futboldaki şans bizim yanımızdaydı. Son maçlarda kalemize gelen ilk topların göl olduğunu gördük. Bu yüzden biraz şanslıydık. Kazanmak zorundaydık, üzerimizdeki baskıyı atmak ve yeniden lige girebilmek için elimizden geleni yaptık. Ekonomik alanda kulüp sıkıntılı bir süreç yaşıyordu, sıkıntıyı atlatmak için ve daha rahat hareket etmek için herkes çabalıyor. Sakatlarımız aramıza katılır inşallah. Kadroda alternatif oyuncu açısından biraz daha rahatlayacağız. Bütün sıkıntıları ortaya koyduğumuz zaman alınan galibiyet bize ilaç gibi geldi. Bizim için bundan sonrası çok daha iyi olacak diyebiliriz" diye konuştu.

