Sağlık Müdürü ve Başhekime Kayserispor forması

Mart ayından beri ülkemizde de görülen ve binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan Korona virüs salgını ile mücadelede önemli rol oynayan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik'e sarı kırmızılı forma hediye edildi.

Hes Kablo Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Baykan, pandemi sürecinde göstermiş oldukları destekten dolayı Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik'i ziyaret etti. Op.Dr. Mehmet Baykan, hem Benli'ye hem Çelik'e teşekkür ederek Kayserispor forması hediye etti ve Korona virüs ile mücadelede başarılar diledi.



