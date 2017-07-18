Sağlıkçı baba ile hakem oğul aynı maçta yan yana

Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Güney-Güneydoğu Bölgesi Kayseri Grubu'nun son gün maçlarında Baba Hürriyet Yücel, sağlık görevlisi olarak yer alırken, oğlu Ömer Hürcan Yücel ise maçın kıdemli yardımcı hakemi olarak sahaya çıktı. Kayseri Bölgesel Bölgesel Yardımcı Hakem klasmanında yer alan Ömer Hürcan Yücel'in yer aldığı çizgi arkasında yer alan kulübede maçı izleyen baba Hürriyet Yücel, heyecanlı anlar yaşadı. Zaman zaman çizgide bir araya gelen baba-oğlun görüntüsü izleyenlerin dikkatini çekerken sahada yaşanan sakatlıklara müdahale eden Hürriyet Yücel, sahaya girme iznini beklerken, oğlu ile birlikte yana ya gelmiş oldu.

İHA