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Sağlıkçı baba ile hakem oğul aynı maçta yan yana

Kayseri'de oynanan Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası maçlarında Hatay Tavla Gençlikspor ile Osmaniye Demirspor arasında oynanan karşılaşmada iki isim dikkat çekti. Maçın kıdemli yardımcı hakemi Ömer Hürcan Yücel'in yanısıra sahada sağlık görevlisi olarak bulunan babası Hürriyet Yücel, aynı maçta görev yapmanın heyecanını yaşadı.

Sağlıkçı baba ile hakem oğul aynı maçta yan yana
Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Güney-Güneydoğu Bölgesi Kayseri Grubu'nun son gün maçlarında Baba Hürriyet Yücel, sağlık görevlisi olarak yer alırken, oğlu Ömer Hürcan Yücel ise maçın kıdemli yardımcı hakemi olarak sahaya çıktı. Kayseri Bölgesel Bölgesel Yardımcı Hakem klasmanında yer alan Ömer Hürcan Yücel'in yer aldığı çizgi arkasında yer alan kulübede maçı izleyen baba Hürriyet Yücel, heyecanlı anlar yaşadı. Zaman zaman çizgide bir araya gelen baba-oğlun görüntüsü izleyenlerin dikkatini çekerken sahada yaşanan sakatlıklara müdahale eden Hürriyet Yücel, sahaya girme iznini beklerken, oğlu ile birlikte yana ya gelmiş oldu.

İHA

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