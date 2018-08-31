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Sakıb'tan güzel haber

Sol çapraz bağlarında kopma olduğu ve ligin ilk yarısını noktalandırdığı söyleyen Sakıb Aytaç ile ilgili olarak Kayserispor Başkanı Erol Bedir açıklama yaptı. Başkan Bedir, Sakıb ile ilgili camiaya güzel bir haber verdi. 

Sakıb'tan güzel haber

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sakıb ile ilgili olarak, "Sakıb, Hollanda'da dizinde küçük bir problem yaşamış. Gündeme bile gelmedi. Sonrasında Konyaspor maçı. Sonrası lig maçlarında oynadı. Şuanda da yapılan muayenesinde kendisini sıkıntıya sokacak bir şey görünmüyor. Bazı oyuncularda bağın dizi taşıması ile adalenin taşıması arasında ters orantı var. Bazı insan anatomisinde bağın hasar gördüğü andan itibaren yürümesi bile mümkün olmazken, bazı oyuncular ise bağ kopmasına rağmen futbol oynayabilir. Bizim yardımcı antrenörümüz Hakan Ertürk 10 yıl bağları kopuk olarak futbol oynadı. Bazı sporcularda bu olabiliyor. Sakıb'ın da muhtemelen böyle bir durum var" dedi. 

Sakıb'ın adale yapısının güçlü olduğunun doktorlar tarafından ifade edildiği ve Sakıb'ın adale güçlendirmesi ile futbol hayatına devam edeceğini söyleyen Başkan Bedir, "Sakıb ameliyat olmayacak. Öyle bir düşünce yok. Ancak 1 haftalık dinlenme sonrasında takıma dönebilir. Ameliyat dahi olsa, normalde 5-6 ay süren futbola dönme durumu Sakıb için 2-3 ay olur" şeklinde konuştu. 
 

İHA

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