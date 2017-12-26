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Salonları yok ama namağluplar!

Spor salonu olmayan Hacı Ahmet Arısoy Lisesi'nin Kız-A, Kız-B ve Erkek-A, Erkek-B Voleybol takımı, gruplarında namağlup olarak yoluna devam ediyor.

Salonları yok ama namağluplar!
Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi'nde 2000 yılından beri görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Şevket Yüksel, kurduğu voleybol takımlarıyla dikkat çekti.
Okulda spor salonu bulunmamasına rağmen Kız-A, Kız-B ve Erkek-A, Erkek-B voleybol takımı kuran Şevket Yüksel, kurduğu takımlarla okullar arası voleybol müsabakalarına katıldı.
Çalışacakları bir spor salonu olmamasına rağmen voleybol tutkunu olan öğrenciler, Beden Eğitimi Öğretmeni Şevket Yüksel'in de desteği ile okullar arasında yapılan Kız-A, Kız-B ve Erkek-A, Erkek-B kategorilerinde gruplarında namağlup olarak yollarına devam ediyor.
İHA
 
 
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