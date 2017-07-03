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Şamil Çinaz, Kayserispor'da

Kayserispor, geçen sezon Bursaspor'da top koşturan Şamil Çinaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Şamil Çinaz, Kayserispor'da
Kayserispor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takım, geçen sezon Bursaspor'da ter döken Şamil Çinaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 
Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Geçen sezon Bursaspor'da forma giyen Şamil Çinaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz."
(AG-AÖ-UA-S)
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