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Şamil ve Sakıb oynamıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, sezonun son maçında Şamil ve Sakıb’dan yararlanamayacak.

Şamil ve Sakıb oynamıyor

Spor Toto Süper Lig 34.haftasında bugün sahasında B.B.Erzurumspor’u konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da Şamil Çinaz ile Sakıb Aytaç forma giyemeyecek. Teknik direktör Hikmet Karaman, iki futbolcuya bugün forma vermeyecek. Şamil’in yerine Sapunaru veya Emre Demir, Sakıb Aytaç’ın yerine ise Mert Özyıldırım’ın oynayacağı bilgisine ulaşıldı.

Şamil ve Sakıb’ın yanı sıra Kana Biyik ve Bilal Başacıkoğlu da maç kadrosunda olmayacak.
Diğer yandan Galatasaray ile deplasmanda oynanan maçta omuzundan sakatlanan Umut Bulut ise bu maçta yedekler arasında olacak.
 

İHA

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