Şampiyona, Kayseri'de yapılacak

Türkiye Basketbol Federasyonu 2018-2019 sezonu Altyapı Faaliyet Programı kapsamında U18 Erkekler Türkiye Şampiyonaları bölge grup maçları 6 farklı şehirde oynanan maçlar ile tamamlanmıştı. Bu gruplarda başarılı olan takımlar 30 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Trabzon ve Erzurum'da yarı final maçlarına çıkacak. Burada başarılı olan takımlar ise Türkiye Şampiyonası final maçları için Kayseri'de buluşacak. Kayseri'de oynanacak olan final maçları 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında oynanacak ve Türkiye şampiyonu olan takım belirlenmiş olacak.



Altyapı Türkiye Şampiyonaları’nın yerleri ve tarihleri şu şekilde:

Erkekler

U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası - 27 Mayıs - 2 Haziran 2019 (Kayseri)

U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası - 13 - 19 Mayıs 2019 (Bursa)

U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası - 22 - 28 Nisan 2019 (Antalya)



Kızlar

U18 Kızlar Türkiye Şampiyonası - 13 - 19 Mayıs 2019 (Çanakkale)

U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası - 27 Mayıs - 2 Haziran 2019 (Samsun)

U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası - 22 - 28 Nisan 2019 (Kocaeli)

