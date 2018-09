ŞAMPİYONA ‘ŞEKER GİBİ’  ÖDÜL

Kayseri Şeker “Güreşçi Ödül Yönetmeliği” gereği, Büyükler Avrupa Grekoromen 3.sü olan Milli Güreşçi Ekrem Öztürk’ü 35 Cumhuriyet altını, Büyükler grekoromen Dünya 3.sü ile U23 Avrupa 3.sü olan Milli güreşçi Fatih Cengiz’i ise 40 Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.



Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda düzenlenen Kayseri Şekerspor Güreş takımı “Kaynaşma ve Dayanışma Günü” etkinliklerine; Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi, Kayseri Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Şeker Spor onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Kayseri Güreş İl Temsilcisi Naci Doğan, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcıları, Kayseri Şeker Fabrikası iştiraklerinin yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlar ile güreşçiler katıldı. Tören esnasında Kayseri şeker spor Kulübü yöneticileri de hazır bulundu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi tören esnasında konuşmasına, “Çiftçinin, emektarın hakkını koruyan gözeten Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Akay, değerli yönetim kurulu üyeleri ve Kayseri Şeker ailesi ile Genel Müdürlüğümüzde beraber çalışmaktan ötürü mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bizleri biz eden ve sporcuya her türlü imkanı sağlayabilmek için gecesini gündüzüne katan, değerli yöneticilerimiz ve aynı zamanda antrenörlerimiz, şanlı bayrağımızı göndere çekebilmek için mücadele eden değerli sporcu kardeşlerim arkadaşlarım sizlerle olmak ayrı bir gururdur” ifadeleriyle başladı.



Başkan Selçuk Çebi “Bir dönem sporcu idik şimdi Spor Genel Müdürlüğünde hizmet etmek için mücadele veriyoruz. Bu bağlamda Kayseri Şekerspor kulübü olarak sizlerin bu nazik davetinden ve sizlerle beraber olmaktan ayrı bir şeref duyduğumu ifade etmek isterim. Çünkü Kayseri şeker ailesi gerçekte ismi gibi güzel ve şeker bir aile olduğunu burada değerli Başkanımızın huzurunda bunu gördüm” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: Biz Kayseri Şeker ailesine, genel müdürlük olarak, hem şahsım hem de federasyon olarak elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Ama buradan Hüseyin Başkanıma ayrıca bir de teşekkür etmek istiyorum Çok iyi birtakım kurmuşlar. Altyapıdan çok güzel sporcular yetiştiriliyor. Kayseri’deki güreş eğitim merkezimizde yetişen kardeşlerimiz de Kayseri şeker kulübümüzün altyapısı olarak bu ülke bayrağını dalgalandıracak genç kardeşlerimiz olur diye ümit ediyorum.”



Kayseri Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici konuşmasında şunları söyledi: “Kayseri Şeker Sporun onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a, sportif faaliyetlere katkılarından, sporu seven, sporcunun yanında olan, spora destek olan, sporun birlik, beraberlik, kardeşlik olduğunu ülkenin olmazsa olmazı olduğunu bütün dünyaya anlatan bir yönetim anlayışından dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. Hem Kayseri'nin gururu hem de ülkenin gururu olmaya devam ediyorsunuz iyi ki sizler varsınız. Sağladığınız katkılarla her zaman bu şehrin markası marka olarak hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Ben bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Ata sporumuzda ki Milli gururumuz genç kardeşlerimi tebrik ediyorum.”



Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, “Kayseri Şekerspor Güreş takımı spor şuanda Türkiye'de güreşin gücüne güç katıyor” diyerek şöyle konuştu: “Türkiye Güreş Federasyonunun Genel Sekreteri olarak bir buçuk yıldır görevdeyim ama gördüğüm şudur ki Kayseri Şekerspor’a baktığımız zaman gerçekten güçlü bir takım olmuş bununda sonucunu en son yapılan birincilik Süper Ligi'nde. Grup birincisi olarak tamamlamalarının en büyük kanıtıdır. Onun için ayrıca tebrik ediyorum. Biz Güreş Federasyonu olarak her zaman, elimizden geldiği ölçüde imkanlar dahilinde Kayseri Şekerspor Güreş takımının yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum.”



Kayseri Şeker Spor onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da konuşmasında “Güreş takımı ile ilgili bütün faaliyetlerimizi yeni hazırladığımız “Ödül Yönetmeliği” kapsamında bir protokole bağlıyoruz” dedi. Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan sonra elde edilen başarılar bu ödül yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilecek, ödüllendirme yapılacak. Çünkü biz inanıyoruz ki işin doğrusu marifet iltifata tabiidir. İltifat olmadan marifeti sürekli kılmak mümkün değil. Onun için de başarının mutlaka ödüllendirilmesi lazım. Başarı kendiliğinden sağlanmıyor. Büyük emek, gayret disiplinli çalışmak, uzun süreli çalışma yapmak gerekiyor. Ancak bu şekilde başarı ortaya çıkıyor. Onun içinde bu kadar emek veren gayret gösteren insanların. Elbette başarılarının değerlendirilmesi lazım.”



Kayseri Şekerspor kulüp Başkanı İbrahim Dayı ise şöyle konuştu: “Kayseri Şekerspor Kulübümüz, kuruluşundan bu güne kadar fabrikamızın sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde faaliyetlerini futbol ve basketbol gibi takım oyunları, güreş sporu gibi bireysel spor dalında faaliyetleri yanı sıra, amatör spor takımları ve yaz spor okulları uygulamalarımız ile de her yaştan binlerce gencimizin spor yapmalarına imkan sağlamaktadır.”





Haber: Ahmet Şan