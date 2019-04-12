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Şampiyonaya Kayseri Damga Vurdu

Okullar Arası İşitme Engelliler Atletizm-Basketbol-Badminton-Futbol-Güreş-Masa Tenisi Ve Voleybol Türkiye Birinciliği Aksaray’da yapılan müsabakalarla sona erdi.

Şampiyonaya Kayseri Damga Vurdu

08-10 Nisan 2019 tarihleri arasında Aksaray’da 7 branşta düzenlenen müsabakalarda 650 sporcu mücadele etti. Şampiyonada Kayseri’yi Kocasinan Özel Eğitim Meslek Lisesi temsil ederek büyük bir başarı gösterdiler.
Şampiyonada takım halinde futbol genç erkeklerde Türkiye birincisi, masa tenisi genç erkekler Türkiye üçüncüsü, badminton genç erkeklerde Samet Karer ve Ali Fethi Özdemir Türkiye ikincisi, Atletizmde Enes Boşça 100 metre ve 200 metre koşularda Türkiye üçüncüsü oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Okullar Arası İşitme Engelliler Türkiye Birinciliği müsabakalarında başarı sergileyen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
 

İHA

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