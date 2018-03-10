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Şampiyondan İl Müdürü Eskici’ye ziyaret

Türkiye Bilardo Federasyonu 2017-2018 yılı faaliyet programında yer alan 3 Bant Türkiye Şampiyonası Antalya’da yapıldı.

Şampiyondan İl Müdürü Eskici’ye ziyaret
1492 sporcunun katıldığı Şampiyona oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Şampiyonaya Kayseri’den katılan sporcumuz Alptekin Canözkan gençler kategorisinde yarıştı.
Gençler kategorisinde sporcuların kıyasıya mücadele ettiği Şampiyonada Alptekin Canözkan, yaptığı maçlarda başarılı sonuçlar elde ederek Türkiye Şampiyonu oldu. 1. Etap Türkiye Gençler Şampiyonu olan Alptekin Canözkan, milli takıma girmek için büyük avantaj yakaladı.
Şampiyona dönüşü İl Müdürü Eskici’yi makamında ziyaret eden Alptekin Canözkan ve Bilardo İl Temsilcisi Mehmet Bahçeci sevincini paylaştı.
İl Müdürü Eskici, sporcumuzun aldığı başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirterek, başarıların devam etmesini ve milli takıma girerek ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etmesi temennisinde bulundu.
Ziyaret Eskici’nin, sporcuya çeşitli hediyeler vermesi ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.
Haber: Ufuk Çamdal
 
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