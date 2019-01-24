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Şampiyonlar bu okuldan yetişecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ülkemizin en büyük kayak okulunda geleceğin kayakçılarını yetiştirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., sadece sömestr tatili süresince yaklaşık bin öğrenciye kayak öğretecek.

Şampiyonlar bu okuldan yetişecek

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren 'Snow Academia Junior' çocuklara önemli imkanlar sunuyor. Snow Academia Jonior sembolik denilebilecek fiyatlarla pek çok çocuğa kayak öğrenme şansı tanıyor. Sömestr tatili boyunca 7-15 yaş arasındaki çocukların katıldığı kayak kurslarında yaklaşık bin öğrenci katıldı. Kayak kurslarına sadece Kayseri’den değil şehir dışından da ilgi gösterildi.
Snow Academia Junior’da başarılı olan öğrenciler Spor A.Ş.’nin spor kulübü vasıtasıyla kayak sporuna devam edebiliyor.
 

İHA

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