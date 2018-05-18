Şampiyonlar Kocasinan’da Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi takımı sporcularını ve antrenörlerini misafir etti. Türkiye ve Dünya Şampiyonasında büyük başarı elde eden sporcuları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, çeşitli ödüller verdi.

Masa tenisi takımı sporcuları; Özge Yılmaz, Kadriye Nur Sarı, Rabia Şahiner, Betül Nur Kahraman, Burçin Mermer ve Birsen Yerli’ye ve Antrenörleri Halil Adak ile Kemal Balım’a hediyelerini veren Başkan Çolakbayrakdar, başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti. Sporculara Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Soyak da eşlik etti. Başarılarda Başkan Çolakbayrakdar’ın ve Kocasinan Belediyesi’nin büyük bir payı olduğunu söyleyen sporcular, desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, “Sporcularımız her müsabakaya gittiklerinde bizleri sürekli gururlandırıyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında kızlarımız gururla şehrimizi ve ülkemizi temsil ediyor. Yurt dışına gittikleri zamanda hep başarılarla dönüyorlar. Ay yıldızlı formayı hak ederek taşıyorlar. Bundan dolayı çocuklarımızı ve onlarla birlikte bu işe emek veren antrenörleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Milli Takım Antrenörü Halil Adak ise spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “En son katıldığımız İspanya’nın Platja D’aro kentinde düzenlenen Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Gençler Açık Turnuvası’nda üçüncü olduk. Şimdi ise Temmuz ayında Romanya Cluj-Napoca kentinde yapılacak olan Avrupa Gençler Şampiyonası’na hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Kurum Haberi

