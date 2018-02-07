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Şampiyonlardan Başkan Cabbar'a ziyaret 

Okullar arası satranç turnuvasında dereceye giren TOKİ Erciyes Ortaokulu sporcuları Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret etti.

Şampiyonlardan Başkan Cabbar'a ziyaret 

Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Kayseri’de düzenlenen okullar arası satranç turnuvasında Develi’yi temsil eden TOKİ Erciyes Ortaokulu Küçük Kızlarda İl Birinciliği, Yıldız Kızlarda İl Üçüncülüğü ve Yıldızlar Genel Kategorisinde ise İl Beşinciliği elde etti. Arıca iki yıl üst üste il birinciliği elde eden TOKİ Erciyes Ortaokulu, Kırıkkale’de düzenlenecek olan Bölge Şampiyonasında Kayseri’yi temsilen katılacak. 
Okul Müdürü Süleyman Önder, Satranç Öğretmeni Hasan Duymaz ve şampiyon öğrencileri makamında ağırlayarak başarılarını tebrik eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Develimiz spordaki başarılarını bir yenisini daha eklemiştir. Voleybolda, futbolda, savunma sporlarında önemli başarılar elde eden Develimiz, mental sporlardan olan satrançta da çıtasını bir kez daha yükseltmiştir" dedi.

Kurum Haberi
 
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