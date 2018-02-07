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“Şampiyonların izinde” projesi Kayseri’de

“Şampiyonların İzinde” projesi ile Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ya da takım sporlarında önemli başarılar elde etmiş sporcular, Türkiye ve Avrupa Boks Şampiyonu Onur Şipal’in katılımıyla bugün saat 14.00‘da Kocasinan Belediyesi Spor Merkezinde bir araya gelecek.

“Şampiyonların izinde” projesi Kayseri’de
Proje ile geleceğin yıldız adaylarına dopingle mücadele konusunda hak ve sorumlulukları ile bilgilendirmeler yapılarak,  Genç sporculara ve onların antrenörlerine dopingden arındırılmış sporun ve centilmenlik ilkelerine bağlı temiz sporun önemi anlatılacak.
TRT Spor Spikeri Ersin Düzen’in moderatörlüğünde ve farklı branşlarda Olimpiyat, Dünya ve Türkiye Şampiyonu olmuş sporcularımızın katılımlarıyla Şampiyonların İzinde” Projesi kapsamında program gerçekleştirilecek.
Bu bağlamda  Proje kapsamında Türkiye ve Avrupa Boks Şampiyonumuz Onur Şipal’in katılımıyla bugün saat 14.00‘da Kocasinan Belediyesi Spor Merkezinde etkinlik düzenlenecek.

Haber: M. Furkan Şahin
 
 
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