“Şampiyonların izinde” projesi Kayseri’de

Proje ile geleceğin yıldız adaylarına dopingle mücadele konusunda hak ve sorumlulukları ile bilgilendirmeler yapılarak, Genç sporculara ve onların antrenörlerine dopingden arındırılmış sporun ve centilmenlik ilkelerine bağlı temiz sporun önemi anlatılacak.TRT Spor Spikeri Ersin Düzen’in moderatörlüğünde ve farklı branşlarda Olimpiyat, Dünya ve Türkiye Şampiyonu olmuş sporcularımızın katılımlarıyla Şampiyonların İzinde” Projesi kapsamında program gerçekleştirilecek.Bu bağlamda Proje kapsamında Türkiye ve Avrupa Boks Şampiyonumuz Onur Şipal’in katılımıyla bugün saat 14.00‘da Kocasinan Belediyesi Spor Merkezinde etkinlik düzenlenecek.