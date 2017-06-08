Şampiyonluk yerli teknik adamdan geçiyor

Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'ta üst üste ikinci kez kupa kaldıran Şenol Güneş, şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneğini sürdürdü

Kulübenin 3'te 2'si değişti

Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunda 18 takımda toplam 32 teknik direktör görev yaptı.

Teknik adamların 25'ini yerli, 7'sini ise yabancı isimler oluşturdu. Hollanda Milli Takımı'nın başına getirilen Dick Advocaat, Süper Lig'de 34 hafta boyunca aynı takımda görev alan tek yabancı teknik direktör oldu.

Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda, 18 takımın 12'si teknik adam değişikliğine gitti.

Sezonu ilk üç sırada bitiren Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor, teknik adam konusunda istikrarlı bir görüntü sergiledi.

"Teknik müdahale"ye gittiler

Galatasaray, Antalyaspor, Akhisar Belediyespor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Kayserispor, Gaziantepspor ve Adanaspor, sezon içinde "teknik müdahale"de bulundu.

Süper Lig'de en fazla teknik direktör değiştiren takım Bursaspor oldu. Ligin son haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 yenerek kümede kalan Bursaspor'u, 4 farklı isim çalıştırdı.

Akhisar Belediyespor, Kayserispor, Gaziantepspor ve Adanaspor da 3 farklı teknik adamla sezonu tamamladı.

AA

