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Sanayi Esnafspor-Gaziosmanpaşa: 10-2

Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi C Grubu'nda oynanan ikinci hafta maçında Sanayi Esnafspor, zayıf rakibi Gaziosmanpaşa'yı 10-2 gibi farklı bir skor ile mağlup ederek 4 puana yükseldi. Gaziosmanpaşa ise ilk yenilgisini almış oldu.

Sanayi Esnafspor-Gaziosmanpaşa: 10-2
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Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Aydoğan Mantar xxx, Armağan Erkılıç xxx, Yusuf Uğurlu xxx
Saha Komiseri: Mustafa Koçyiğit
Sanayi Esnafspor: Emre Can xxx, Kerem Teke xxx, Ömer Özal xxx, Ali Tunç xxx, Emre Yılmaz xxx, Mahmut Akgül xx (Dk. Recep Tayyip Fidan xxxx), Samet Can Öztürk xx (Dk. 80 Emre Yılmaz x), Burak Türkmen xxx, Onur Bal xxxx, Mustafa Orhan xxx, Furkan Karabay xxx (Dk. 89 Emre Altuntaş x)
Gaziosmanpaşa: Onur Duman x (Dk. Dk. 73 Hüseyin Zurnacı x), Osman Merkit x, Murat Artun x, Y.Emre Ergül x, Ali Kardemir x, Ali Enver Pınar x (Dk. 60 Celal Tepedaş xx), İbrahim Öztürk x (Dk. Celalcan Tepedaş x), Burhan Yurdagül x, Ali Davulcu x, Müslüm Zurnacı x, Nedim Zurnacı x
Goller: Onur Bal Dk. 16, 48 ve 88, Kerem Teke Dk. 27, Sametcan Öztürk Dk. 32, Recep Tayyip Fidan Dk. 50, 80 ve 86, Emre Yılmaz Dk. 65, Furkan Karabay Dk. 85 (Sanali Esnaf), Nedim Zurnacı Dk. 5, Celal Tepedaş Dk. 62 (Gaziosmanpaşa)

İHA

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