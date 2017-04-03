Sanayi Esnafspor-Gaziosmanpaşa: 10-2

Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi C Grubu'nda oynanan ikinci hafta maçında Sanayi Esnafspor, zayıf rakibi Gaziosmanpaşa'yı 10-2 gibi farklı bir skor ile mağlup ederek 4 puana yükseldi. Gaziosmanpaşa ise ilk yenilgisini almış oldu.

03 Nisan 2017 Pazartesi 11:03