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Sancaktepe MTB yarışı başlıyor

Bisikletçiler, yarın İstanbul Sancaktepe’de yapılacak olan MTB yarışı için hazırlıklarını tamamladılar.

Sancaktepe MTB yarışı başlıyor

Bisikletçiler sezonun ilk yarışı olan Sancaktepe MTB için antrenmanlarını Ferdi Sporlar Merkezi antrenman salonu, Kadir Has Spor Kompleksi çevresinde dün yaptıkları antrenman ile tamamladılar.
Yarışlara katılacak olan 18 sporcu, antrenör Hasan Bayraktar nezaretinde günlük 2 saat kondisyon çalışmaları sonrasında arazi sürüşü ve yol antrenmanları ile sıkı bir antrenman programı ile hazırlandılar.
Bisikletçiler, katılacakları yarışlarda büyük erkekler, genç erkekler, yıldız bayanlar, yıldız erkekler kategorilerinde mücadele edecekler.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporculara ve antrenör Hasan Bayraktar’a katılacakları yarışta başarılar diledi.
Haber: Tunahan Kaya
 

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